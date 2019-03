Eugenia Martínez de Irujo, vacaciones en Formentera sin José Coronado

En este primer verano sin la Duquesa de Alba, Eugenia Martínez de Irujo se ha refugiado en la compañía de sus amigos y su hija Tana para sobrellevar la ausencia de su madre. Con el que no se ha dejado ver es con José Coronado, actor con el que mantiene una relación desde principio de verano.

La pareja no se ha dejado ver junta después de que la revista ¡HOLA! publicase su relación a través de unas fotografías en las que aparecían besándose en plena calle el 15 de julio de 2015, ni siquiera en el cumpleaños del actor el pasado 14 de agosto.

A falta de una confirmación oficial de ruptura, lo cierto es que este verano la aristócrata y el intérprete han tomado caminos totalmente separados. Mientras que Eugenia ha dividido sus vacaciones entre Ibiza, Marbella y Formentera, José las ha pasado de rodaje en rodaje entre Madrid y París, ciudad donde está filmando 'El hombre de las mil caras'.

Esto se suma a las declaraciones que la duquesa de Montoro hizo hace unos meses en las que deja claro que no está preparada para una relación a largo plazo: "Soy de la opinión de que el amor no dura toda la vida. Soy muy pasional, me enamoro mucho y de verdad, pero dura lo que dura".