Eugenia Martínez de Irujo revela por qué no asistió a la misa funeral de su madre la Duquesa de Alba

Eugenia Martínez de Irujo ha reaparecido en la Gala contra el Sida que se ha celebrado en Barcelona. Un evento repleto de celebrities que se unieron para luchar contra una buena causa.

Recién aterrizada de Nueva York, donde se ha trasladado por motivos profesionales, la duquesa de Montoro ha revelado por qué no asistió a la misa funeral que se celebró en la iglesia de la Hermandad de los Gitanos, en Sevilla, tras cumplirse un año de la muerte de su madre, la Duquesa de Alba.

Eugenia ha revelado a Europa Press que a ella no le hacen falta misas, ella lleva a su madre en el corazón: "Es que a mí ya no me hace falta tanta misa; a mi madre la llevo en el corazón, está conmigo siempre en el recuerdo. Las polémicas, misas y actos sociales de este tema no me van".

Unas declaraciones con las que ha zanjado los muchos rumores que circulaban en torno a su ausencia en la misa funeral de la fallecida duquesa.