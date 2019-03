Eugenia Martínez de Irujo, Nieves Álvarez, Pilar Rubio y David Bisbal no se perdieron el concierto de Elton John en Madrid

El Teatro Real De Madrid ha acogido a cantantes, actores y parte de la aristocracia española por un motivo muy especial. Se celebró el concierto de Elton John, y así se inauguraba el Universal Music Festival. Ya que era la primera vez que este recinto abría sus puertas al cantante, muchas caras conocidas no quisieron perderse la ocasión. Famosos como Nieves Álvarez, David Bisbal, Genoveva Casanova, Carmen Machi o Miguel Bosé acudieron al concierto.

Una cara conocida que no pasó desapercibido fue Eugenia Martínez de Irujo. La Duquesa de Montoro evitó a la prensa, ya que ahora está en el punto de mira, debido a su relación con José Coronado. Pero quién tampoco quiso contestar a las preguntas de los medios fue Nieves Álvarez, ya que la modelo no quiso hablar sobre su ruptura con el fotógrafo Marco Severini, aunque sí levanto el pulgar, para indicar que estaba bien.

Parece ser que fue una noche de silencios, ya que Genoveva Casanova no quiso decir nada acerca de su consolidada relación con José María Michavila. Y Rocío Carrasco fue otra que se unió al club del silencio, ya que no contestó a ni una sola pregunta sobre la relación con su hermana Gloria Camila y su familia. En cambio hubo otros que dieron más detalles, como Enrique Solís, que habló sobre su 'no relación' con Tamara Falcó. O el caso de Belén Rueda, que le desea lo mejor a su amigo Alejandro Amenábar por su boda con David Blanco.

Pero además de los famosos ya nombrados hubo otros que tampoco se quisieron perder el concierto como: Fiona Ferrer, Pilar Rubio, Cecilia Gómez con Emiliano Suárez, Vicky Martín Berrocal, Bimba Bosé, David de María o José Manuel Soto y su hijo Jaime Soto.