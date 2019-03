Eugenia Martínez de Irujo se convierte en la portada de la revista Shangay

Eugenia Martínez de Irujo es una mujer de su tiempo. Muy poco dada a conceder entrevistas, no ha dudado en posar para la revista Shangay, enfocada al público LGTB.

En sus declaraciones habla sobre su relación con el mundo gay, y desde la directiva de la publicación aseguran que desde el primer momento se mostró encantada con la idea de participar.

“No me gusta estar encasquetada en un sector, creo que en la variedad está lo perfecto. Shangay es una revista en la que me apetece estar”, confiesa. Y añade que ella no es la única de la Casa Alba que tiene empatía con el mundo gay: “Bueno, mi hermano Jacobo quizá también. Con mi madre nunca hablamos del tema. Es que yo lo veo con total naturalidad y… bueno, es como mi hija, lo ve con total naturalidad”. Y es que Eugenia está a favor de que cada uno haga lo que quiera: “Hoy en día lo raro es que no se acepte”.

Con respecto a la cesión de títulos en el mundo de la nobleza y los matrimonios homosexuales, la aristocracia siempre se ha mantenido bastante reacia, pero ella confiesa: “Es que yo me muevo muy poco en el mundo de la nobleza. No sé si puedo opinar mucho. Lo que espero es que se vaya adaptando, si no es así me parece que es de tener cabezas muy cerradas. Antediluviano”.

Ante la cuestión sobre cómo vería ella que entre sus sucesores hubiera dos duques o dos duquesas, declara: “¿Te imaginas? No habría ningún problema. Absolutamente. Ninguno: cero”.