Eugenia Martínez de Irujo consuela a Colate tras su separación de Paulina Rubio

ESTUVIERON CUATRO MESES JUNTOS

Tras separarse de Paulina Rubio, Colate ha estado apoyado en las últimas semanas por todos sus amigos. Incluso una de sus ex ha viajado hasta Miami para consolarse. ¿De quién se trata? Pues nada más y nada menos que de Eugenia Martínez de Irujo, con la que mantuvo un apasionado romance de verano allá por el 2004. No es la primera vez que vemos a una ex pareja apoyarse en los malos momentos, ¿habrá también lugar para una nueva oportunidad?