Eugenia Martínez de Irujo apoya a su hermano Cayetano por salir con una joven de 20 años

Siempre ha tenido mucho desparpajo para hablar con la prensa, y esta vez no iba a ser para menos: Eugenia Martínez de Irujo ha hablado con las cámaras en el front row de la MBFWM 2016 de Jorge Vázquez.

Aunque no suele dar muchos detalles de su vida privada, esta vez sí que ha apoyado a su hermano Cayetano por salir con una joven 33 años menor que él. La duquesa de Montoro era consciente de que tendría que hablar de este tema delante de los flashes.

"Sí, me la ha presentado, pero que conste que me enteré antes por vosotros que por él", decía la hija de la Duquesa de Alba, añadiendo las que fueran sus primeras impresiones: "Simpática, no sé, pero es que no la conozco mucho, que solo la he visto un día".

Ella considera que la diferencia de edad no es ningún obstáculo, de hecho, echa un cable a su hermano mayor diciendo a los medios de comunicación: "Es obvio que entre ellos no es un problema. ¡Y además, que yo también he salido con tíos mucho más jóvenes! De hecho, la mayoría lo eran".

Así de moderna se ha mostrado Eugenia, junto a su hija Cayetana en el front row de la cuarta jornada de la Fashion Week. Aunque en repetidas ocasiones se le ha relacionado sentimentalmente con Vicente Dalmau, marqués de Murrieta, ella asegura que solo son "grandes amigos".