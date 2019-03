Eugenia Martínez de Irujo, contundente respecto a su físico: "No voy de guapa porque no lo soy"

Eugenia Martínez de Irujo vuelve a colaborar con la firma Tous. La aristócrata ha presentado su nueva colección, ‘Tanuca’, en Sevilla, la ciudad que tan enamorada tenía a su madre, la Duquesa de Alba.

Entre amigos y buen rollo, la duquesa de Montoro estaba encantada, tanto es así que no tuvo problema alguno en hablar con los medios sobre algunos temas ‘peliguados’ como, por ejemplo, la relación con su hermano Cayetano: “Yo me llevo bien con todo el mundo, si él quiere llevarse mal conmigo, es su problema”.

Además Eugenia también habló de los problemas por la custodia de su hija Cayetana con Fran Rivera, ya que el torero se queja de que sólo pueda verla ocho días al mes, de lo que su exmujer se defendió alegando: “Los días para nosotros nunca han sido un problema. Él hablará de temas legales o, a lo mejor, de lo que tenga que ver con los padres en general, o de cómo esté estipulada la ley”, declaró.

Respecto a las críticas que recibió por su físico recientemente en redes sociales y de las que se defendió contestando al usuario que la atacó, Eugenia lo tiene claro: “Siempre soy cariñosa y educado. Respeto todas las opiniones, esto es una realidad. Pero yo no voy de nada. Creo que si en algo puedo destacar en ese sentido es que ni me creo nada ni voy de guapa porque además no lo soy”, sentencia.