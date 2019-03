Eugenia 'La China' Suárez defiende a David Bisbal de las acusaciones sobre su implicación en una trama de prostitución

Están siendo unos meses duros para David Bisbal, quien en poco tiempo ha visto truncados sus planes de futuro con Eugenia 'La China' Suárez, con quien puso punto y final a su relación el pasado mes de julio, y recibido la noticia de que la justicia argentina le relaciona con un caso de prostitución de lujo en el país suramericano.

Después del ensañamiento de los medios con el cantante, la actriz ha decidido salir en defensa de su ex demostrando que lo suyo fue una ruptura amistosa mediante la publicación de un comunicado a través de su perfil de Instagram.

"Siempre digo que no me gusta dar explicaciones, y al final por una razón u otra, cuando algo me parece grave o injusto, termino haciéndolo. A veces mediatizan o acusan a las personas con cosas realmente graves sin darse cuenta, sin pensar en el problema que pueden generar. En esta ocasión aprovecho para decir que no he conocido persona más correcta, educada, y recta que David, y me apena mucho cuando pasan estas cosas porque imagino cómo se debe sentir. Sin duda fue alguien importantísimo en mi vida, alguien que siempre querré, por eso aprovecho para remarcar la clase de persona y hombre que es", ha escrito 'La China' en interés del almeriense.