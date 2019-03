Esto es lo que tiene que decir Mario Casas sobre Blanca Suárez

Mario Casas y Blanca Suárez podrían haber iniciado una relación. Desde que hace unos días la revista Corazón sacara a la luz las imágenes de ambos abandonando la casa de ella a primera hora de la mañana, todo apunta a que entre ellos hay algo más que amistad.

Este mismo martes, Mario asistía a la proyección del documental 'The best day of my life', dirigido por Fernando Fernández Molina, del que es gran amigo. Allí respondía a las preguntas de los medios sobre Blanca.

Casas no confirmaba ni desmentía nada, aunque la sonrisa no se la podía quitar de la boca. "Siempre hemos sido muy amigos", confesaba a LOC, aunque sí añadía: "Blanca es maravillosa. Es una gran mujer".