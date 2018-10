Durante la celebración de los Elle Girls Can Do Anything Awards 2018, Patricia Montero dedicó unos minutos a hablar con la prensa.

La actriz, que espera su segundo hijo junto al también actor Álex Adrover, ha confesado que está ya casi de cinco meses y que de momento desconoce cuál es el sexo del bebé que espera.

Montero también se ha pronunciado tras la lluvia de críticas que ha recibido después de publicar varias imágenes practicando posturas de yoga casi imposibles durante su embarazo.