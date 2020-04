Esther Doña ha roto su silencio tres semanas después de la muerte de su marido, Carlos Falcó, por coronavirus. Un momento muy duro ya que además ella no pudo despedirse de él porque estaba aislada por haberse contagiado también, por lo que fueron los tres hijos mayores del Marqués de Griñón los que acudieron al crematorio para dar el último adiós a su padre, que no duró ni cinco minutos y en el que no hubo muestras de cariño por motivos de seguridad sanitaria.

Pero ahora Esther ha desvelado cómo se encuentra una entrevista exclusiva para la revista Hola: "El duelo está siendo especialmente duro", y es que, tal y como ella relata, la última vez que se vieron fue saliendo de la finca en la que vivían y él se encontraba bien, pero nunca más volvió a verlo.

Además asegura que los hijos del que fuera su marido han estado muy pendientes de ella: "Los hijos de Carlos han estado muy cariñosos, se han preocupado por mí". Y es que siempre se rumoreó que los hijos de Falcó no vieron con buenos ojos esta relación, que culminó con una boda civil en 2017 a la que ni siquiera acudió Tamara Falcó.

