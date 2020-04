La revista Hola nos trae la entrevista en exclusiva a Esther Doña, la viuda de Carlos Falcó, quien rompe su silencio tras la muerte del Marqués de Griñón: "Estaba lleno de planes y de sueños… Nos creímos los dos que era inmortal". Además, Elsa Pataky disfruta en familia de su paraíso australiano, Lourdes Montes se prepara para la 'feria de septiembre' desde su casa de Ronda y, por último, Alice Campello, la mujer de Álvaro Morata, anuncia que el tercer bebé que esperan será niño.

En la revista Semana Raquel Mosquera se sincera sobre la difícil situación que vive actualmente: "He tenido que cerrar mi negocio y mi marido también". Además, el cisma familiar del clan Jurado ya que Ana María Aldón parece dividirles. Por otro lado, Elena Tablada y su marido, Javier Ungría, con mascarilla y guantes al tener que salir de casa para ir al médico, y los Reyes de España, volcados con el coronavirus.

En Lecturas, la exclusiva entrevista a Gianmarco, quien estalla contra Adara: "He sido el tonto que no se entera de nada". Por otro lado, la publicación también revela en exclusiva que Malú dará a luz en casa por miedo a la pandemia. En esta portada también vemos a Antonio David Flores pasando la cuarentena con Gloria Camila, o la entrevista a Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes: "Los problemas con mi padre me han hecho madurar".

En Diez Minutos, Isabel Pantoja se sincera: "Lo estoy pasando muy mal. No tengo ganas de nada". Además, Elena Tablada acude a revisión antes de dar a luz y, por último, Paco Arévalo anuncia que su hija tiene cáncer.

La revista Cuore revela lo muy entretenidos que están los famosos en esta cuarentena: de la nueva relación de Irina Shayk con el exnovio de Heidi Klum, a los paseos de Camila Cabello y Shawn Mendes o el 'Marie Kondo' solidario que se ha hecho Pelayo Díaz con su armario.

