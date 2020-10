Esther Doña recuerda cuando su relación con Tamara Falcó no era como ahora: "Papi, me encanta para ti"

Esther Doña ya manifestaba en estos días que con Tamara Falcó la relación no era buena. La propia Tamara así lo afirmaba hace ya unas semanas cuando aseguraba que si antes apenas había relación cuando vivía su padre, el Marqués de Griñón, ahora que ya no estaba mucho menos.

Es más, cuando le preguntaban a Esther sobre la hija más mediática de su fallecido marido, la reacción de esta llamaba especialmente la atención. Pero ahora ha querido aclarar cuál es la situación real en el programa de televisión en el que colabora y en el que, emocionada, se ha sincerado sobre el tema.

Así la viuda de Carlos Falcó ha asegurado: "Tamara aún no me ha dado el pésame", a lo que ha añadido que no recuerda cuando fue la última vez que hablaron por teléfono.

Con el resto de los hijos del Marqués de Griñón tampoco tiene ningún tipo de contacto: "Estoy sola", ha reconocido, aunque también ha querido aclarar que Xandra Falcó, que recientemente también perdía a su marido, "ha sido la que más se ha preocupado".

Esther ha asegurado además que su marido antes de morir tenía el temor de que sus hijos le dieran la espalda: "No esperaba que estuviera tan sola, pero sí tenía ese temor, por eso siempre les decía a nuestros amigos íntimos que me protegieran, y lo están haciendo", ha comentado entre lágrimas.

Según sus palabras, al principio la relación con Tamara no era así: "Hubo una cercanía cuando mi marido y yo comenzamos la relación, de hecho me dijo que cuando me conoció le enseñó una foto mía a Tamara y ella le dijo: "Papi, me encanta para ti". Pero asegura que raíz de la boda todo eso cambió.

Respecto a la herencia, la viuda del Marqués de Griñón afirma que por el momento ninguno de los miembros de la familia ha recibido su parte, aun así declara: "Estoy satisfecha con la decisión de mi marido, espero que se cumpla su voluntad".

