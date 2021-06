Esther Doña muestra su cabreo por no haber sido invitada al homenaje a Carlos Falcó

Este lunes Tamara Falcó y sus hermanos, como Xandra Falcó, se reunían en Madrid Fusion para acudir a un homenaje que se hacía a su padre, Carlos Falcó, fallecido a finales de marzo del año pasado a causa del coronavirus.

Un momento al que la Marquesa de Griñón acudió acompañada de su chico, Íñigo Onieva, que aunque no quiso hacer ningún tipo de declaraciones a la prensa, y menos después de los rumores de infidelidad que le salpicaron recientemente, sí demostró la buena relación que tiene con los hermanos de su chica compartiendo risas y confidencias con Xandra, la hermana de Tamara.

La buena relación de Íñigo Onieva y Xandra Falcó | Gtres

Un homenaje donde la hija de Isabel Preysler se mostró encantada y agradecida por recordar a su padre, y así lo confesaba a las cámaras… Pero entre todos los asistentes llamó la atención una notable ausencia, la de la mujer del fallecido Marqués de Griñón, Esther Doña. Y es que fueron muchos los que se preguntaron, ¿dónde estaba la viuda de Carlos Falcó para no asistir a este homenaje? ¡No estaba invitada!

Esther Doña ha querido hacer uso de sus redes sociales para lanzar un comunicado donde revela por qué no asistió al homenaje a su marido, un mensaje donde muestra su cabreo: "Carlos, mi marido, siempre me decía que el éxito no llega por casualidad, es trabajo, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y sobre todo amor por lo que haces. Hoy un medio de comunicación ha publicado sobre el Homenaje realizado a Carlos Falcó en Madrid Fusión. Este mismo medio confirma mi no asistencia a dicho homenaje y se pregunta el porqué de 'mi sonora ausencia'. Muy sorprendida tengo que deciros que en ningún momento he tenido conocimiento de este homenaje al que por supuesto hubiera asistido si hubiese sido invitada. Todos los días realizo mi propio homenaje a Carlos, porque para mí seguimos haciendo todo juntos. No obstante, todos los homenajes a Carlos me hacen muy feliz y me recuerdan la gran persona que era y los maravillosos momentos compartidos él y yo, siempre juntos. Feliz semana a todos!", escribe junto a esta imagen donde posa junto a él en la famosa bodega del Marqués.

