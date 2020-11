Ester Expósito confiesa qué es lo que más le molesta de aquellos que utilizan su imagen para llegar a las niñas

Ester Expósito está en su mejor momento. Eso no quita que durante el confinamiento lo pasara mal: "Fue horrible. Yo convivo con la ansiedad desde antes de la fama. Siempre estoy que me va mil la cabeza. Me vine muy abajo, tenía ansiedad a diario, no sabía dónde meterme. Yo necesitaba actividad, amo trabajar y lo echo de menos".

La actriz de 'Élite' sabía que si tenía éxito en su trabajo tendría que convivir con la fama, pero no le gustan ciertas cosas que se dicen sobre ella: "Mira, ahora con esto de la fama, por así decirlo, ha salido el tema de las operaciones estéticas. Resulta que me he hecho toda la cara. Es acojonante. ¡Si no me da tiempo! No me he hecho nada", confiesa en esta entrevista para ICON de El País.

Pero sin duda alguna, lo que más "me jode es que utilicen mi imagen para vender una serie de cirugías estéticas, para fomentarlas o decirles a las niñas: 'Si queréis estar como ella, tenéis que haceros todo esto".

