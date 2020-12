Las duras críticas que está recibiendo Ester Expósito por la actitud que tuvo con sus fan en México: "A nadie le haces un favor con venir aquí"

Ester Expósito ha sido acusada de soberbia tras no haber querido hacerse fotos con sus fans. Y es que, tras su viaje a México para disfrutar de unas vacaciones junto a su chico, Alejandro Speitzer, la actriz está siendo duramente criticada. Fue allí donde, en compañía de unos amigos, la pareja del momento quiso salir a disfrutar de una divertida jornada a un parque de atracciones que se encontraba a las afueras de la ciudad.

Dada su exposición y gran repercusión internacional, ambos fueron reconocidos y eso hizo que sus seguidores comenzaran a pedirles fotografías. Sin embargo, debido a la situación de pandemia mundial por la que atraviesa el mundo, ambos prefirieron no dejarse fotografiar junto a otras personas para protegerse del contagio y así no poner en riesgo ni a su equipo ni a la gente con la que se rodean, tal y como aseguró Roberto Carlo, uno de los amigos más cercanos a la pareja, en una entrevista para 'El Heraldo de México'. Una actitud por la que muchos cargaron duramente contra la intérprete al tacharla de haber sido soberbia.

Y es que, pese a las razones, eso no hizo que las críticas disminuyesen. Los presentadores del programa argumentaron que para un artista el salir a la calle va implícito con ser reconocido y que, al deberse a sus seguidores, el negar una petición por su parte, hace que sea visto como arrogante.

Tanto es así que, por si fuera poco, le recriminaron a la madrileña su poca disposición y su actitud poco cordial. Uno de ellos, Luis Magaña, le dedicó unas crudas palabras a la joven: ''La neta me dio hueva Ester Expósito, o sea sinceramente eso qué. No tienes ganas de salir, mi amor, a nadie le haces un favor con venir a México, puedes seguir en España allá, feliz, triunfando. Y si vas a salir, te expones a que la gente te vea y te admire por tu trabajo. Hasta hoy te admiraba y me acabas de caer muy mal (...) ¿Ya se le olvidó cuándo estaba haciendo castings con Almodóvar que nunca se pudo quedar y su premio de consolación fue hacer series de Netflix?".

