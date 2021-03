Ester Expósito ha cumplido el sueño de su vida al lograr ser actriz, algo que deseaba desde que tenía tan solo cuatro años. Sin embargo, no todo ha sido de color de rosas para la madrileña ya que ser el nuevo icono de moda y, además, la española con más seguidores en Instagram, hace que tenga que lidiar con la multitud de críticas que todos los personajes públicos reciben sea cual sea el motivo.

Pero, afortunadamente, la actriz ha aprendido a vivir con ello, y así lo ha querido reflejar en una entrevista que ha concedido a RTVE y donde ha explicado su situación actual con respecto al tema: "Ha habido momentos no tan buenos que luego esos no se ven, porque en mis redes sociales no voy a estar llorando", empezaba explicando, y tras esto, ha confirmado que su situación se ha visto agravada debido a sus numerosos problemas de ansiedad: "Yo con la ansiedad he convivido casi siempre porque soy una persona super racional, super mental, me cuesta mucho relajarme y dejarme llevar. Con este trabajo y lo que me ha pasado, ese boom que ha habido tan drástico, sí que es verdad que no ayuda", confesó.

Sin embargo, ha continuado asegurando que pese a todo ha aprendido a desentenderse de cualquier crítica que pueda recibir: "El hate cada vez me importa menos. Al final lo veo y no me lo tomo como algo personal. Tiene más que ver con la persona que hace el hate que con la persona a la que va dirigido", explicó. Y es que esto hace que se vea lo mucho que ha aprendido y madurado en estos años delante de los focos, lo que logra que, sin duda, su experiencia como actriz sea tan buena como siempre había soñado: "Al final, el resumen y la conclusión que saco es absolutamente positiva, no solo profesionalmente, sino como persona", concluyó.

