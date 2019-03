Estela Montes: “Cuando vuelva seré una auténtica 'loba de mar', ya verás”

Esta mañana a las 10h en punto, el buque-escuela Estrella Polar ha zarpado del puerto de Cádiz para una travesía que durará dos meses. Lo lleva haciendo cada verano desde hace seis años.

Pero en esta ocasión el viaje será especial. Porque entre los alumnos que disfrutan de la prestigiosa beca Estrella Polar, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se encuentra una muy especial: Estela Montes.

Como ella misma afirma, “después del incidente de San Francisco decidí ponerme las pilas, hacer algo de provecho”. No sabemos qué es exactamente hacer algo de provecho, pero lo que está claro es que ponerse las pilas sí se las ha puesto porque para optar a la beca Estrella Polar se necesitan unos requerimientos muy altos tanto físicos como académicos.

Ayer mismo, Celebrities estuvo con Estela en la víspera de incorporarse a la tripulación del Estrella Polar y compartimos con ella las últimas horas de preparativos y los nervios propios ante una aventura como ésta: “Tengo una cosa aquí, en el estómago, que debe ser como lo que sentían los exploradores de épocas antiguas cuando iban a explorar África”. Estela está muy emocionada con la aventura: “dos meses en alta mar, aprendiendo a navegar, a entender el mar como universo y como modo de vida. ¡Y además, conocer a nuevos amigos!”

Y es que con Estela embarcan 19 jóvenes más. Parece un divertido campamento de verano en el mar, pero un vistazo a la web del buque-escuela Estrella Polar (www.elbarcoonline.com/barcoescuela) nos descubre un programa de estudios que no envidia nada a una Ingeniería Marina.

“Da igual. Estoy acostumbrada a estudiar y esforzarme. En Stanford nos exigían mucho”, asegura Estela con una sonrisa. Luego, añade: “a lo que no estoy acostumbrada es a hacer una maleta con todas las cosas que voy a necesitar en dos meses”. Y debe ser verdad, porque encima de su cama está la maleta abierta y prácticamente vacía. “Lo sé, lo sé; no queda mucho tiempo. Pero es que cada vez me acuerdo de más cosas que necesitaría”.

Su madre, la ex modelo ecuatoriana Esther Núñez, la mira riéndose mientras observa la actividad frenética de su hija en el armario. “Es lo mejor de todo esto: mis padres han venido para despedirme, como cuando era pequeña”. ¿Los va a echar de menos? “Claro que sí. Pero son sólo dos meses. Lo que va a ser muy duro es no ver a Ricky durante TODO este tiempo…”. Ricky es el mastín del Pirineo de Estela, un encanto de perro que nos mira mientras hablamos con una cara que da pena; sabe que su dueña se va. “Si pudiera, lo escondería en la maleta, aunque no pudiera llevar nada más. Pero es tan grande…”. Estela abraza al enorme perrazo que se deja hacer. Luego, la joven se levanta y nos dice. “Vámonos a tomar algo. La mejor manera de quitarse las penas es riendo”. ¿Y la maleta? “Aún hay tiempo”.