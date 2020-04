Estela Grande está pasando la cuarentena junto a unas amigas. La modelo suele compartir en sus redes sociales muchos de los momentos que está viviendo durante el confinamiento, lo que ha provocado que algunos usuarios la critiquen por su físico, concretamente haciendo alusión a lo delgada que está.

"Necesita ayuda", "Te estás quedando en los huesos", "Come que estás muy flaca", Estás en el chasis, un par de cocidos te harían falta", o "Come un poquito", son algunos de los comentarios que ha recibido y que la exmujer de Diego Matamoros ha querido compartir para lanzarles un contundente mensaje.

"¿De verdad hay que permitir este tipo de comentarios?", lanza Estela a sus haters. Y añade: "Basta ya de este tipo de comentarios tan sumamente ofensivos. Jugar con los problemas alimenticios es una barbaridad. Llamar a la ligera a cualquier persona anoréxica o esquelética no se puede permitir. Por suerte a mí no me afecta, sé perfectamente lo sana que estoy, pero hay mucha gente que desgraciadamente lo sufre y en vez de criticar, hay que ayudar. Sois unos inhumanos y unos sinvergüenzas. Basta ya".