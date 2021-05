Estela Grande confiesa si le importa que Diego Matamoros haya roto con Carla Barber

Recientemente conocíamos la noticia de que Diego Matamoros y Carla Barber habían puesto fin a su relación. A pesar de que hasta hace poco presumían de su idílica relación en redes, el hijo de Kiko Matamoros y la famosa doctora, especializada en belleza estética, han roto de forma inesperada cuando estaban a punto de celebrar su primer aniversario como pareja. Y es que hace tan solo unas semanas la conocida pareja viajaba hasta México para disfrutar de unas románticas vacaciones de ensueño que compartieron vía redes.

Y aunque ellos han preferido, de momento, no confirmar ni desmentir su ruptura, según apuntan las informaciones, Diego Matamoros se habría ido de casa de Carla, en Madrid, a su casa en Boadilla del Monte porque desde hace tiempo veía triste a su perro en la ciudad y allí puede disfrutar de espacios más abiertos.

Diego Matamoros y Carla Barber | Gtres

La que sí se ha pronunciado sobre la ruptura de su exmarido y Carla ha sido la exmujer de Diego, Estela Grande.

Estela Grande ha reaparecido en el estreno en Madrid de la nueva película de Javier Cámara, 'El olvido que seremos' y se ha pronunciado por primera vez…

"La cosa es que yo hace un año y medio que ya no estoy con él, entonces si él lo ha dejado con su pareja, si no, si tiene otra... es que yo ya no tengo nada que ver y no lo sé. Ni lo sé y te diré que tampoco me importa, yo tengo mi vida y ya está", reconoce la modelo ante las cámaras.

Además, Estela Grande se muestra encantada y muy feliz con su nueva vida.

La modelo quiere centrar su carrera en redes sociales donde ha incrementado su presencia, y es que reconoce que en redes está más tranquila que la tele. Y es que a día de hoy, Estela acumula casi 400 mil seguidores en Instagram.

