Este es el oscuro pasado de Omar Montes, el nuevo novio de Isa Pantoja

Isa Pantoja ponía esta semana rumbo a Miami junto a su nueva pareja, Omar Montes, al que ella considera un “amigo especial”, pero lo cierto es que pasan tanto tiempo juntos que todo el mundo da por hecho que entre ellos hay algo más.

Chabelita le considera además una buenísima persona, algo con lo que los que le conocían de antes no están muy de acuerdo. De hecho, una de esas personas es la televisiva Steisy, ya que tuvo a Omar como pretendiente en el programa de televisión en el que se dio a conocer: “Solo digo que Chabelita tenga cuidado, que no la utilice, que no la venda, que se ande con pies de plomo”.

Steisy asegura además que Omar intentó vender información tanto de ella como de Ylenia Padilla. Y no es la única que no tiene nada bueno que decir sobre él, ya que sus vecinos también han revelado a las cámaras: “Nadie te va a decir nada porque le tienen miedo. A una le llegó a cortar el pelo”.

Además de todo esto, parece ser que Montes podría tener antecedentes penales, cosa que él niega rotundamente: “Si puedo viajar a Estados Unidos es porque no los tengo”, sentencia. Se supone que su viaje con la hija de Isabel Pantoja a Miami es con motivo de que Chabelita se reúna con un cantante de reggaeton del que es muy fan.