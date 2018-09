Este es el dinero que costarán los estudios de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos

Alejandra Rubio ha preferido mantenerse alejada de los platós y centrada en lo que de verdad le apasiona. Ahora, con 18 años recién cumplidos, se ha revelado que la hija de Terelu Campos va a cursar un Título Superior de Diseño de Moda en el Instituto Europeo de Diseño en Madrid.

Instalada en su nueva residencia junto a su novio, la hija de Terelu estará más cerca del centro de estudios. Allí la influencer cursará asignaturas como ecodiseño, confección y patronaje, historia del arte y de la indumentaria, dibujo o fundamentos del diseño. Una increíble oportunidad que le ha costado... ¡Más de 11.000 euros!

Esta inesperada revelación ha agarrado completamente por sorpresa a una gran parte de seguidores, ya que lo último que se supo sobre la influencer era que sus miras estaban puestas en una prestiogiosa escuela de Londres.

Pero parece que la progenitora de la colaboradora no ha decidido hacer maletas y ha preferido quedarse en la capital. Según el medio Look, Alejandra no se ha ido de Madrid debido a las grandes transformaciones que ha estado teniendo en los últimos meses: primero con la recaída de su madre en el cáncer y después con el distanciamiento que ha tenido con su antigua amiga, Anita Matamoros.