¿Estás soltera? Cómo sobrevivir a los planes de pareja

Cómo afrontar los planes en pareja

¿Te acabas de dar cuenta de que las próximas vacaciones que tenías planeadas con tus amigas se van a convertir en planes con sus novios? Y a ti que de ir lo harías sola, no te está apeteciendo nada de nada. Es lógico que lo pienses pero no te quedes ahí. Nunca sabes si sus novios pueden llegar a ser algún día tus mejores amigos. Y mira, si las parejas entran en bucle amoroso dándose besos como si no hubiera nadie delante, ¡diles que te molesta! Otra cosa, ¿por qué no te llevas a una amiga tuya o a tu hermana? ¿Quién dijo que no se podía ampliar el círculo de amistad? Puede ser muy divertido… ¡y no te sentirás tan impar!

Si quedas con tu amiga y su novio…

Tu amiga te ha dicho que te vayas con ellos al cine y tú, después de darle mil vueltas, te has animado porque te ha prometido que no te van a dejar en plan sujetavelas. El caso es que cuando estáis los tres juntos se crea como un ambiente raro y algo de tensión… ¿Cómo actuar en este caso? Si fueras tú la que acaba de empezar a salir con alguien, no te gustaría que tu amiga te lo reprochara o te hiciera sentir mal, ¿verdad? La realidad es que es justo al principio de la relación cuando más acaramelado y empachoso se está y sin darte cuenta puedes ignorar un poquito al resto del mundo. La otra persona es el centro del universo, solo ves por sus ojos y solo hablas de ella. La buena noticia es que, como todo, pasa. No esperes que al principio de la relación te hagan el caso de la vida así que, o lo asumes (que tu amiga no lo hace a posta) o te retiras a un segundo plano y dejas que ella disfrute (y se harte) de ese momento. Créenos, todo vuelve a la normalidad.

¿Te estás sintiendo excluida?

Esas largas noches de fiesta, las interminables llamadas telefónicas y los cafés que acababan a las 3 de la mañana pasaron a la historia básicamente porque tus amigas pasan más tiempo con sus chicos que contigo. ¡Normal! Antes de mosquearte y liarla parda, habla con ellas y diles cómo te sientes y que te gustaría encontrar el equilibrio entre vuestra amistad y sus novios. Propón, por ejemplo, un día o una tarde de chicas. Así, podrás compartir momentos con ellas (¡las sigues necesitando en tu vida!) sin sentirte la intrusa de sus relaciones. Y si se niegan… ¡ellas se lo pierden!