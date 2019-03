¿Estás enamorada (de verdad)?

1. Ves al hombre más buenorro del planeta y ni te inmutas

La escena es la siguiente: estás paseando con tus amigas tranquilamente y, de repente, os cruzáis con el tío bueno de la vida. Tus amigas flipan y comentan la jugada pero tú… ¡ni lo has visto! Está claro que tus ojos solo están hechos para tu chico.

2. Has dejado de cotillear a tus ex

Reconócelo, antes pasabas al día como 2 horas pegada a las redes sociales de tu ex mirando todas sus fotos del muro y muriéndote al verle con otra chica en muchas de ellas. Y si ya las fotos eran recorriendo mundo cuando contigo no salió ni al tranco de la puerta el daño se multiplicaba. Hoy en día te importa un pito con quien ande o deje de andar.

3. Te molesta que alguien le critique

Sabes que ese día ha salido por la puerta de casa con un look un tanto cuestionable, tú puedes decirle que la bufanda no pega mucho con el jersey pero que tus amigas (¡o tu madre!) lo comente no tiene perdón.

4. No ves sus defectos

A ver, al principio de la relación no te molestará que se deje la sartén sin fregar pero cuando pasen unos días o unos pocos meses y siga haciéndolo, haznos caso que no te molará. Lo que sí es cierto es que con la convivencia hay determinados comportamientos que se relajan (los menos buenos si al otro le molesta) y otros que aunque sean manías de cada cual se aceptan como parte del lote.

5. Le dices “te quiero” varias veces al día

Y lo haces de corazón. Ya sea porque te ha traído del súper tus yogures preferidos, porque ha preparado una cena 10, porque ha acercado a tu madre a la estación porque tú no podías o porque sí.

6. Sonríes todo el rato

Como ahora mismo que te acaba de enviar un Whatsapp…

7. Pensar en tu ex te pone de mal humor

A ver, no le deseas nada malo pero prefieres ni acordarte de él y mucho menos pensar que durante un tiempo formó parte de tu vida.

8. Estáis juntos todo el rato

Ya sea a comer con tus padres, a la consulta del médico o a comprar en el súper, él va contigo. Y si no va contigo, te acompaña en tu mente.

9. Todas las canciones te hacen pensar en él

¡Todas!

10. Y las que son tristes pasan por ti sin pena ni gloria

O te dan penita porque haya alguien que las haya inspirado ya que tú vives más feliz que una perdiz.