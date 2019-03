El esperado reencuentro de Cayetano Rivera y su hija Lucía

Hace mucho tiempo que no veíamos juntos a Cayetano y Lucía Rivera. Primero porque tuvieron unos años en los que su relación no fue muy buena y estuvieron mucho tiempo distanciados, de hecho, Lucía no fue invitada a la boda de su padre con Eva González.

Poco después del enlace se reconciliaron y nos dejaron una fotografía de su reencuentro en Gijón donde residía la joven. "Nuestra relación es muy buena, hubo un período de distancia y ya está. El orgullo no llega a ninguna parte y menos entre un padre y una hija. Somos una familia", confesaba la joven modelo.

Sin embargo, desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos. Hace unas semanas, en una entrevista concedida a ¡Hola!, Lucía aseguraba que no se ven mucho no porque tengan una mala relación sino porque los dos tienen poco tiempo ya que ambos viajan mucho y tienen numerosos compromisos profesionales que atender.

Pero por fin les hemos visto juntos de nuevo gracias a unas fotografías publicadas por la revista ¡Hola! que se pueden ver en el número impreso de esta semana. Unas imágenes en las que podemos ver cómo se abrazan fuertemente después de encontrarse casualmente en una calle de Madrid. El cariño y la alegría por verse de nuevo es evidente en sus rostros, zanjando el tema de cómo es la relación entre padre e hija.