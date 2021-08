El espectacular posado de Sara Carbonero con un misterioso mensaje

Está siendo un verano muy diferente para Sara Carbonero. Tras 11 años de relación, es el primer verano que pasa sin su exmarido, Iker Casillas. Eso no ha impedido a la periodista disfrutar al máximo de Oporto, y ahora de unos días en playas de Cádiz, junto con sus dos hijos, Martín y Lucas, y una de sus mejores amigas, Raquel Perera, expareja de Alejandro Sanz. Ella también viaja junto a sus dos hijos, Dylan y Alma, por lo que los pequeños se lo están pasando en grande.

Posado espectacular

En sus redes sociales, Sara Carbonero no ha parado de compartir fotos de atardeceres y días en la playa con los más pequeños. También ha aprovechado la oportunidad para impresionar a sus seguidores con un increíble posado en bañador, que resalta sus preciosos ojos azules, pero con un mensaje oculto en la última foto: "Aún queda mucho por sentir". También hashtags muy significativos en esta publicación ''#slowlove #slowlife'', dejando claro que se está tomando la vida y el amor con calma. ¿Será una indirecta para su novio, Kiki Morente?

Resulta que el cantaor flamenco, hijo de Enrique Morente y hermano de Estrella Morente, también se encuentra en Cádiz, y aunque siguen evitando aparecer juntos públicamente, los posts de Sara Carbonero lo dicen todo, al igual que su entorno, que ya confirmó la relación entre ambos.

Queda claro que esta pareja se está tomando su tiempo para conocerse mejor. Ambos van poco a poco, y quieren mantener la discreción. Sin embargo, hace poco que Kiki Morente decidió romper su silencio en una entrevista concedida a la revista Semana, y aclaró por fin la relación que compartía con Sara Carbonero: "Tenemos una bonita amistad y nos dejamos llevar".

No sabemos cuánto tardarán en confirmar oficialmente este romance, pero lo que sí es seguro que está siendo un verano maravilloso para Sara Carbonero, a la que no paran de lloverle ofertas de trabajo. De hecho, cumplirá su sueño de salir en un videoclip, y no, no será por Kiki Morente.

