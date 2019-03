La espectacular fiesta sorpresa que Dulceida organizó por el 30 cumpleaños de su mujer Alba Paul

Esta semana Dulceida se encontraba disfrutando de la Milan Fashion Week empapándose de todas la nuevas tendencias en el mundo de la moda. Y, debido, a sus compromisos laborales la influencer hizo pensar a su mujer, Alba Paul, que no iba a poder estar en el día de su 30 cumpleaños.

Pero, nada más lejos de la realidad. Dulceida lo tenía todo preparado para coger un vuelo relámpago hasta Barcelona y sorprender a su pareja con una fiesta sorpresa inolvidable.

"Todo por ti y tu felicidad ❤️ Ayer volé desde Milan para hacerle un fiestón sorpresa a la mejor persona del mundo. No os imagináis lo nerviosa que estaba y todo salió mejor imposible. Felicidades otra vez mi amor, TE AMO! @albapaulfe ❤️ Gracias a todos los que me ayudasteis y lo hicisteis posible 🌹 #Equipo #cumplealba30 📸 @icanteachyou", escribe la bloguera en Instagram junto a unas preciosas imágenes del momento.

Mientras que Alba, agradeció con estas palabras el inmenso detalle que su media naranja le ofreció: "GRACIAS 😊 GRACIAS, y mil GRACIAS!!! No podía empezar mejor los 30. Gracias a ti. No sé cómo fui tan ingenua de pensar que no ibas estar. ❤️ Gracias a todos por conseguir que fuese el mejor cumpleaños de mi vida ❤️❤️❤️ OS AMO, Te amo amor".