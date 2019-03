El espectacular cambio de Kiko Rivera tras perder más de veinte kilos

Kiko Rivera está en uno de los mejores momentos de su vida, no sólo porque está esperando su segunda hija con Irene Rosales, que nacerá a finales de este mes, sino por su espectacular cambio físico. El Dj se sometió en verano a una intervención para implantarse una banda gástrica por su dificultad para perder peso y pocos meses después ha conseguido perder unos 25 kilos, algo que según él ha cambiado su vida.

"Cuando me miro al espejo, me parece mentira verme tan bien, con 33 años que voy a cumplir; independientemente de la salud, la ropa me sienta ahora mucho mejor", confiesa el hijo de Isabel Pantoja durante la entrevista concedida a ¡Hola!

Aunque la intervención no fue suficiente. También sigue una dieta estricta y ha dejado de fumar lo que hace que se sienta mucho mejor. "Antes de ponerme la banda gástrica, llevaba una vida muy triste... no me podía casi mover y solo me apetecía estar tumbado".

Aunque su principal motivo de felicidad es la familia que ha construido con Irene con quien tiene una hija de dos años, Ana, y dentro de poco dará la bienvenida a la pequeña Carlota quien vendrá a este mundo a finales de enero o principios de febrero. "Irene es una mujer espectacular, una esposa y una madre perfecta. Es la mujer ideal", dice Kiko tan enamorado como siempre.

Además, el año 2018 le depara numerosos proyectos profesionales. No sólo continúa con su carrera como Dj sino que presentará una nueva canción y planea crear su propio sello discográfico. Además está a la caza de nuevos talentos y se plantea la posibilidad de trabajar en el extranjero.

Durante la entrevista, también ha querido hablar sobre su familia. Asegura que todos están muy emocionados por la llegada del hijo de Eva González con su hermano, Cayetano Rivera. El Dj también quiso decir unas palabras sobre la reconciliación de su hermana Isabel Pantoja con el padre de su hijo, Alberto Isla.