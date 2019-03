Esmeralda Moya, la nueva mamá coronada como reina de de la semana

Las reinas del pop y otr@s celebrities se batían en duelo esta semana por el trono. No obstante, quien se ha alzado con la corona ha sido Esmeralda Moya. La actriz se convirtió en mamá tras traer al mundo de los VIP baby a Bastian. Felicísima junto a su marido, el también actor Carlos García, se corona como nuestra reina celebritera. ¿Nos dejarán ver a su retoño pronto?

Beyoncé se ha tenido que conformar con un segundo puesto tras demostrar un carácter casi tan fuerte como su vozarrón cuando un fan le dio un cachete en el trasero y enfrentarse a H&M por utilizar el Photoshop sobre su cuerpazo. Y, hablando de div@as, Cristiano Ronaldo y Rihanna tras su momento 'fan' posando juntos en el concierto de la cantante en Lisboa han ocupado un digno tercer puesto.

A Miley Cyrus su reciente 'destape' para la revista 'Maxim' le ha traído mucha polémica pero no tantos votos. Cuarta en el trono, la cantante no sabemos qué ha decidido aún respecto a Liam Hemsworth el cual ha dejado claro que ya no está con la cantante porque es 'inmadura'. La que parece que no lo tiene tan claro es ella, enseñando vestido de novia en las redes sociales...

La guerra contra RiRi que Amanada Bynes comenzó en twitter y sus excentricidades, como beber su propia orina, la han relegado al quinto puesto. Mientras, Elena Tablada ha ocupado el último puesto tras ser 'pillada' por la policia conduciendo bajo los efectos del alcohol con una tasa tres veces más alta de la permitida. 1.000 euros, 8 meses sin carnet de conducir... ¿Conseguirá 'levantar cabeza' la ex de Bisbal?