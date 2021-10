La esclarecedora respuesta de Raquel del Rosario a las críticas recibidas tras narrar el suceso de su hijo

Hace tan solo un día Raquel del Rosario compartía el desgarrador relato de cómo consiguió salvar a su hijo Mael del ataque de un puma. Un terrible suceso que sucedió el pasado mes de agosto y que ahora ha querido desvelar ante sus 225 mil seguidores junto a una imagen en la que mostraba la espalda del pequeño llena de cicatrices.

''Mami, voy al árbol a buscar fruta'', así comenzó la desagradable situación que ha conseguido estremecer a los usuarios de las redes y por la que muchísimos rostros conocidos se han volcado tanto en su hijo como en la que fuera vocalista de 'El sueño de Morfeo'.

Pese a que han sido infinitos los mensajes de cariño y apoyo que la cantante ha recibido, su perfil también se ha llenado de ciertas dudas sobre algunos de los datos que narró del ataque. Tanto es así que, esta vez, ha querido pronunciarse a través de sus Instagram Stories para aclarar algunos de los desconciertos sobre el horrible acontecimiento.

''Hago unas últimas aclaraciones con respecto a los dos últimos posts'', ha comenzado escribiendo. ''Los pumas son parte de la fauna salvaje de California. Es muy poco común que se adentren en zonas residenciales y también que ataquen. En el condado de Los Ángeles no había habido un ataque a humanos desde los años 90. Tengo vecinos que llevan toda su vida viviendo en la montaña y nunca han visto uno ni en la distancia'', dirigiéndose a aquellos que no entienden por qué ese tipo de animales rondan cerca de las viviendas.

En cuanto al puma que se abalanzó sobre el benjamín de la casa, ha explicado que ''tenía un año y comenzaba a independizarse de su madre. Pesaba 30 kg. Su hermano fue sedado, se le colocó un collar GPS y se le liberó en una zona cercana. Su madre ya lo llevaba''.

Raquel del Rosario aclara las dudas de sus seguidores | Instagram

Haciendo alusión a la intervención a la que su hijo tuvo que ser sometido: ''La intervención de Mael ha sido una cirugía plástica en la zona entre la barbilla y el cuello que quedó desgarrada. Los milímetros de los que hablaba el doctor eran hacia la garganta. Necesitó puntos de sutura en frente y varias zonas de la cabeza. Las heridas en brazos y espalda fueron superficiales afortunadamente'', ha manifestado.

Asimismo, ha querido puntualizar que su decisión de mudarse de casa no se debió al ataque del puma, sino que esta fue tomada previamente a lo sucedido: ''Cuando sucedió el incidente terminábamos de tramitar la venta de la casa. La decisión de mudarnos no ha sido a raíz de lo ocurrido. La tomamos hace meses''.

Para finalizar sus aclaraciones, ha resaltado el hecho de que el desafortunado percance no es culpa de nadie: ''Y no, la culpa no es de vivir en California o vivir en el campo. La culpa no la tiene nadie, aunque siempre necesitemos echársela a alguien. Lo que ha de sucedernos, sucederá: cruzando una calle en una gran ciudad o recogiendo fruta en nuestro jardín. Porque la vida se vale de experiencias independientemente del escenario'', ha concluido.

Raquel del Rosario aclara las dudas de sus seguidores | Instagram

Seguro que te interesa...

El impactante mensaje que Raquel del Rosario ha compartido con sus seguidores