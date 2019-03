Las escandalosas imágenes de la Duquesa de Alba en top less

Sólo quedan dos días para la gran boda de la Duquesa de Alba y las noticias sobre los preparativos han quedado en un segundo plano gracias a la portada de la revista Interviú.

La imagen nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que, a tan sólo 48 horas vemos a Doña Cayetana mostrando sus atributos en la playa. Pero no, no se trata de una imagen actual, sino que en ella se muestra a la futura novia en un robado que data de los años 80 y que en su día no salió a la luz.

La publicación publica 18 fotos de la Duquesa, en la isla pitiusa, tomando el sol en una cala, sólo con la parte de inferior de su bikini y una gran pamela azul. Por aquel entonces Cayetana estaba casada con su difunto marido Jesús Aguirre... ¿Qué opinará de esto su futuro esposo?