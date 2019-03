Errores que todas las mujeres cometemos a los 20 años

1. Esa relación por la que tanto luchaste no funcionó

Aprendiste que algunas veces el amor y los encuentros calientes (que pudieron empezar con un mensaje de WhatsApp subido de tono a las 23:00) no son suficientes para mantener una relación de pareja. También tienes que tener en cuenta si el chico que te mola vive o no en tu misma ciudad o le gustan las mismas cosas que a ti.

2. Nunca perdiste los 3 kilos que pensabas que te sobraban para conseguir un cuerpo de bikini

No solo porque se pusieron de moda los bañadores de una pieza con sexys aberturas sino también porque te diste cuenta de que no merecía la pena matarse de hambre para perder un poco de peso cuando tu cuerpo es ya de por sí perfecto.

3. Poner punto y final a una amistad que creías que duraría para siempre

Aprendiste que cuando las personas cambian, las relaciones también lo hacen y, algunas veces, quien cambia eres tú. Igual tu amiga sigue pasándoselo bomba saliendo todo el finde de fiesta mientras que tú prefieres quedar para tomar unos vinos en plan tranqui.

4. Decir que no vas a beber mucho alcohol y acabar, al día siguiente, con resaca en el trabajo

Ya te has dado cuenta de que es complicado equilibrar la vida laboral con el placer personal. Básicamente tuviste la gran resaca al día siguiente en el trabajo. Y no solo eso, para colmo, tuviste que asistir a una reunión importante de trabajo.

5. Te han despedido nada más despegar tu carrera laboral

Con esto te diste cuenta de que un sitio en el que te despiden no es donde tú quieres trabajar. Además, que te despidieran fue el empujón que necesitabas para salir al mundo exterior y dar un paso adelante hacia tu trabajo ideal.

6. Vestir ropa trendy porque alguien la lleva no porque te haga sentir bien

Ahora tienes tu propio estilo y no te pasas un día entero incómoda por llevar cierta tendencia que le sienta bien a Kylie Jenner quien, por cierto, no tiene que hacer cola para entrar a un festival de música o pelearse por un taxi a las 6:00. Has aprendido que tu ropa tiene que hacerte sentir bien y si lo que deseas es estar cómoda, adelante.

7. Gastarte un dineral en algo esencialmente inútil como un bolso o joyas

Ahora un brazalete de oro es un billete de avión a un lugar exótico.

8. Tus momentos de fiesta interfieren en tu vida personal

Te das cuenta de que estar de fiesta es genial pero te sientes mal cuando estás tan absorta en hacerte selfies para Instagram, que hasta olvidas el cumpleaños de tu madre.

9. No decir las cosas

Ya sabes que si quieres algo, tienes que pedir por esa boquita.

10. No usar protector solar

Porque a veces solo necesitas una terrible quemadura solar, resultado de un día loco en Ibiza con muchas margaritas en el cuerpo, bailando sin parar en una sesión de DJ junto a una piscina, para aprender que por mucha fiesta que te hayas pegado, sigues quemada. Solo un protector solar puede evitar que te quemes, que te salgan arrugas por el sol y que hasta contraigas cáncer de piel. Además, necesitas aplicarlo tiempo antes de que te pongas al sol y a menudo.

11. Estar tan absorbida por el teléfono/ Instagram como para vivir tu vida real

Solo hay una vida y, con el tiempo, te das cuenta de que si murieras mañana, lo último que querrías ver sería la pantalla de tu smartphone.

12. Acomodarte en una mala relación de pareja durante demasiado tiempo

Has aprendido muy, muy bien lo que debes evitar en relaciones futuras. No, no vas a recuperar todo ese tiempo que malgastaste peleando por comprar un colchón que comprasteis juntos pero tienes claro que no volverás salir con chicos tan obstinados.

13. Obsesionarse con alguien que no está interesado en ti

De nuevo, sabes en quién y en qué no debes perder tu tiempo. Si él solo quiere una chica para quedar los fines de semana y probablemente ni se preocupe de lo que te ha dicho el médico, no es para ti ni para una mujer con un poco de autoestima.

14. Compararte con otras personas

Lo que otras personas hagan no tiene efecto en tu vida y compararte con ellas es una pérdida de tiempo.

15. Estar obsesionada con tu apariencia

Te das cuenta de que como más guapa estás es con el mínimo maquillaje y el cabello sin planchar, cosa que además te hace ahorrar dinero y tiempo para no llegar tarde cuando quedas con la gente.

16. Ser muy dura contigo misma

Has aprendido que siempre es un buen día para hacer lo que te apetece. Si te apetece tomarte una copa de 12€ en el bar de moda, te la tomas y si quieres darte un masaje con piedras calientes, vas al centro de belleza. Si no lo haces tú…