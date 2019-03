Los errores que cometemos al maquillarnos por Vik Guirao en Beauty Floox

TOMA NOTA PARA ESTAS FIESTAS NAVIDEÑAS

Un nuevo vídeo de una de las chicas de Beauty Floox aterriza en Flooxer. Vik Guirao se convierte por unos minutos en nuestra profesora particular de belleza. Dividiéndose la cara en dos, una mitad correcta y la otra no, Vik nos demuestra los errores que tenemos que evitar al maquillarnos para lucir perfectas. ¡Así que toma nota y no comentas fallos estas fiestas!