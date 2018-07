La entrevista en la que Alejandra Rubio ha contestado a todo

Alejandra Rubio ha aprovechado una de las herramientas que Instagram ha introducido recientemente y ha contestado a muchas de las preguntas que sus seguidores le han hecho.

La hija de Terelu Campos se ha sincerado y ha confesado que tiene mucha confianza con su madre y que le cuenta todo. La it girl tiene más de 100.000 seguidores y ha compartido con ellos lo que piensa Terelu de alguno de sus amigos, lo injusto que le parece que su abuela no tenga un espacio en televisión y lo mucho que le gustaría abrirse un canal de Youtube si no fuera tan vergonzosa, entre otras cosas…

A pesar de que a Alejandra no le gusta hacer declaraciones a los medios, la hija de Terelu Campos se ha mostrado muy sincera con sus followers.