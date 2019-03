Enrique Solís: “Solís está soltero y sin compromiso”

El hijo de Carmen Tello no ha querido faltar a la cita benéfica organizada por Land Rover por sexto año consecutivo. La faceta más solidaria de Solís no es nueva, ya que el empresario colabora activamente con varias ONGs y ha ejercido como voluntario en África. “Es una experiencia (el voluntariado) que te hace crecer espiritual y mentalmente. Valoras otras cosas. Quien me conoce sabe cómo soy sabe que soy natural, cercano y humilde”, comentó durante el acto.

Sobre su vida amorosa, por la que Enrique se ha convertido en uno de los rostros habituales del papel cuché, ha comentado que le entristece que mucha gente no haya entendido su sólida amistad con Tamara Falcó, con quien se le ha relacionado en repetidas ocasiones. La que sí podría tener algo más que amistad con el empresario es María Beca, sobre la que no ha querido entrar en detalles. “Solís está soltero y sin compromiso”, declaró para zanjar el asunto.

A esta VI Edición del Land Rover Discovery Challenge también han acudido otras personalidades como David Bustamante, Ana Bono, Genoveva Casanova y José Bono Junior.