El paso definitivo e importante que han dado Enrique Ponce y Ana Soria

Tras hacerse pública la relación entre el torero, Enrique Ponce, y la estudiante de derecho, Ana Soria, se les ha visto unidos y felices en más de una ocasión. La pareja ha querido dar un paso más en su relación y quieren casarse el año que viene e irse a vivir juntos.

Según ha informado un conocido del torero al periódico La Razón, la fecha escogida por la pareja sería el mes de junio del año que viene. A ambos les gustaría contraer matrimonio por la iglesia, por lo que Ponce necesitaría que su exmujer, Paloma Cuevas, le concediera la nulidad matrimonial. De todas formas, antes de la celebración, les gustaría irse a vivir juntos a la casa que el torero se está construyendo en La Finca, alejados del centro de Madrid.

Enrique Ponce y Ana Soria están disfrutando de los meses de verano. Hemos podido verles de vacaciones, haciendo planes con amigos y en momento trágicos, como la cogida en la plaza de toros de El Puerto de Santa María. La almeriense vivió angustiada el momento en el que un toro volteaba a su novio y no dudó en llevarse las manos a la cabeza. Aun así, todo quedó en un susto y el torero, quien no salía a la plaza desde hacía varios meses, no sufrió ningún daño grave.

La pareja está exprimiendo al máximo la relación y, por ello, quieren contraer matrimonio para afianzar su noviazgo. Por el momento, después de las vacaciones es posible que sus vidas cambien, ya que pretenden irse a vivir juntos cuando termine el verano.

