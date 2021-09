Enrique Ponce y Paloma Cuevas reunidos para celebrar la primera comunión de su hija Bianca

Tras la posposición de la fecha en varias ocasiones debido al Coronavirus, por fin llegó el día de celebrar la primera comunión de Bianca, de 9 años. Esta celebración ha significado el reencuentro familiar al completo desde que Enrique Ponce y Paloma Cuevas anunciaron su ruptura hace más de un año.

A este acontecimiento han sido invitado las personas más cercanas a la familia, como han sido Luis Alfonso de Borbón y su mujer, Mirian Camino, Fiona Ferrer, Gema Ruiz y su marido, Naty Abascal… a quienes han visto llegar a la finca La Cetrina (Jaén), donde ha tenido lugar la celebración. Quien no ha sido invitada es Ana Soria, pareja del torero, debido a que aún no conoce a las niñas. Aseguran que ese ha sido el único motivo por el que no ha acudido, y que es mejor que se conozcan en otro momento más relajado.

Bianca comulgó por primera vez sin compañía de sus compañeros de catequesis. Lo hizo con un precioso vestido blanco de plumeti y bordados, hecho exclusivamente para ella, la que lo diseñó Paloma Cuevas junto a Rosa Clará.

La fecha de la celebración coincidió además con un día muy especial, el cumpleaños de Paloma Cuevas, quien estuvo recibiendo mensajes de felicitación en sus redes sociales. Tanto ella como Enrique Ponce apostaron por la discreción, y no gustó que se filtrara la fecha de la comunión, puesto que querían evitar la presencia de fotógrafos en la puerta de la finca en un día tan especial como ese. De momento no se ha difundido ningún tipo de foto de ese día.

Puede que sea la última celebración en la finca

Paloma Cuevas y Enrique Ponce han decidido poner en venta la finca que tanto ha significado para ellos. Allí pasaron la mayor parte del tiempo de casados, en La Cetrina es donde se criaron sus hijas y donde se han celebrado muchos eventos importantes, como son las comuniones de Paloma y Bianca.

...

Seguro que te interesa...

Las críticas a Enrique Ponce y Ana Soria por vacunarse tarde del Covid