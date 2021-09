Enrique Ponce y Paloma Cuevas se reencontrarán en la Comunión de su hija en una fecha muy especial

Bianca por fin va a tomar la primera comunión, una ceremonia muy especial para sus padres, Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Tras tener que atrasar el esperado día debido a la pandemia, la ex pareja ha fijado la fecha definitiva para el evento, el próximo 11 de septiembre. Un día muy especial en el que toda la familia se reunirá en un acto íntimo, que además tiene doble celebración ya que coincide con el 49 cumpleaños de Paloma. El encuentro no será incómodo ya que la familia se lleva muy bien a pesar de que el diestro y la andaluza ya no estén juntos.

Paloma Cuevas y Enrique Ponce | Gtres

La ubicación para la gran fiesta será en la finca Cetrina, en la que el ex matrimonio pasó el confinamiento junto a sus hijas y los padres de Paloma. El sitio estará a punto para el día 11, colocarán un altar, sillas y además el torero sorprenderá a los invitados con una actuación. Ponce cantará algunos boleros y es que, según su entorno, el canto es uno de sus grandes talentos. Más tarde saltará al ruedo y lidiará unas vaquillas. La diversión esta asegurada, o al menos el entretenimiento.

La familia quiere que el evento cumpla las medidas de seguridad al 100%. Tendrán en cuenta el número de asistentes y las personas de riesgo. La lista de invitados está cerrada y cabe destacar que la novia de Enrique, Ana Soria, no va a asistir al gran día. El diestro prefiere centrarse en su familia y evitar posibles malos rollos durante el día, ya que la presencia de la joven podría llegar a incomodar a su ex mujer o incluso a sus hijas. Sin embargo, la pareja esta más enamorada que nunca, y que los tortolitos han pasado el verano juntos disfrutando de la temporada veraniega.

Enrique Ponce y Ana Soria no esconden su amor | Instagram

