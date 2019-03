Enrique Iglesias posa junto a su hermana Ana Boyer y Fernando Verdasco en las redes sociales

Después de pasear su amor en bicicleta por las calles de Ámsterdam, Ana Boyer y Fernando Verdasco se han trasladado hasta Londres donde han acudido a festival Summertime Ball en el que actuaba su hermano Enrique Iglesias.

Allí disfrutaron bailando todos los temas de Enrique, especialmente 'Bailando', y es que como confesaba Ana hace semanas este single no le puede gustar más: "A mí la canción me encanta. Desde la primera vez que me la puso mi hermano me gustó una barbaridad".

Tras el concierto Ana y Verdasco posaron son Enrique quien más tarde compartía la imagen en las redes sociales: "Con mi hermana y Fernando Verdasco. Gracias por venir al Summertime Ball".

Desde que la pareja comenzó su relación el pasado mes de octubre, Fernando y Ana disfrutan de su amor siempre que pueden y es que su noviazgo parece ir a pasado agigantados.