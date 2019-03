Enrique Iglesias comparte un tierno selfie con su abuela, Beatriz Arrastia Reinales

Enrique Iglesias comparte en sus redes sociales algunos de sus momentos más entrañables como este, el que ha protagonizado junto a su abuela materna, Beatriz Arrastia Reinales.

En el collage de imágenes podemos ver a nieto y abuela posando en una serie de entrañables selfies, junto a los que el cantante ha escrito: “Good times with my Grandma, she's the best!”.

Betty, como se conoce a la entrañable señora, no suele ser expuesta mediáticamante. Desde su entorno más cercano dicen que vive a caballo entre Madrid y Manila desde que enviudó en 1992 del padre de Isabel. Además, se trata de una mujer muy alegre y vital pese a que haya tenido que sobrevivir a la muertes de tres de sus seis hijos.