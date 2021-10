La enorme preocupación de Kiko Rivera por la delgadez de su madre Isabel Pantoja

La muerte de Doña Ana marcó un punto y aparte en la relación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Y es que, tras más de un año protagonizado por continuas disputas en el que madre e hijo estaban completamente distanciados, ambos se reencontraron después de que el DJ acudiese a Cantora para velar a su abuela.

Guerras e infinitos reproches que vieron su fin después de que ambos se fundiesen en un sentido abrazo entre lágrimas de más de 15 minutos que fue suficiente para que se solucionasen las cosas, tal y como revelaba recientemente el músico en una entrevista en exclusiva a 'Lecturas'.

Ahora, tras todo ese largo tiempo sin dirigirse la palabra, no sólo han retomado el contacto, sino que además también han podido verse en persona. Sin embargo, para sorpresa del cantante, no encontró a su progenitora como le hubiese gustado. Y es que, se quedó muy impactado tras ver su aspecto físico y asegura que se encuentra ''muy mal'', tal y como ha desvelado en exclusiva a 'Lecturas'.

''Está muy delgadita, tenía muy mal aspecto físico, pero emocionalmente la vi mucho peor'', ha confesado el marido de Irene Rosales, dejando constancia de que la folclórica no está atravesando por un buen momento ni anímico ni físico.

Asimismo, indirectamente, Kiko ha dejado evidencia de que acertó en la la decisión que tomó al acercarse hasta la finca: ''Vi a mi madre, no a Isabel Pantoja, lo que siempre le he pedido. Ese abrazo me ha curado, lo que tuviera dentro pasa a ser menos importante. ¡No olvido, pero primero ponte bien!'', le ha desvelado a las páginas de la mencionada revista.

Un antes y un después que no se quedó tan solo en ese abrazo sino que esa reconciliación se ha visto reafirmada en el hecho de que madre e hijo continúan hablando. Y es que, el hijo de la tonadillera volvió a guardar su número al salir de Cantora: ''Fue un shock verla y lo sigue siendo cuando veo 'mamá' en mi teléfono'', se ha sincerado.

