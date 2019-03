El enorme enfado de Mar Flores tras las críticas en Instagram

La cuenta de Instagram de Mar Flores se ha convertido en una fuente de optimismo tras el duro golpe que acaba de sufrir al separarse de Javier Merino. Las imágenes con palabras positivas y los mensajes alegres forman ahora parte de su día a día y sus seguidores y amigos no han parado de darle ánimo y apoyo en todo momento.

Sin embargo, las redes sociales son muy traicioneras, y siempre hay quien solo comenta para herir y crear revuelo, los llamados 'haters'. Así, en una imagen que subió Mar en la que aparecen las varias revistas ¡Hola! donde ha respondido ante su separación, un usuario ha escrito: "Pues tú vas a vivir una buena temporadita…", un comentario que le ha molestado mucho a la exmodelo, quien no ha podido evitar explotar.

"Si se refiere a mi trabajo por supuesto como siempre. Si se refiere a que me han pagado por la entrevista, se equivoca, léala y comprenderá que son otros los que viven de su pasado o incluso penosamente del pasado de los demás. Que duerma Vd bien esta noche", ha contestado indignada.

"De mi no dicen nada, no ves que no expongo mi vida. Que tengas un buen descanso tu también. Y por cierto, sales muy guapa en el reportage", le ha respondido el 'hater'. Tras lo que Mar ha escrito contundente: "Reportaje es con 'j'".

Asimismo, otro usuario ha querido seguir metiendo cizaña: "Dicen que ya tiene un repuesto, y no de ahora", ha afirmado. Y Flores ha entrado al trapo: "Dicen que dicen??? Qué pena... El tiempo es el único que siempre ha dicho... Y siempre a mi favor . Que duerma Vd bien y que tenga la suerte que nadie diga de Vd... Mentiras que no se pueden probar". ¡Qué turbio!