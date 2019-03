El enfrentamiento entre Isabel Preysler y Patricia Vargas Llosa, la pasión de Cristina Pedroche y David Muñoz y el futuro incierto de Iker Casillas y Sara Carbonero

Si hay una guerra abierta que nos tiene en vilo, esa es la que se han declarado Patricia Vargas Llosa e Isabel Preysler, como vemos en la portada de la revista Semana. La ex mujer del escritor, que ha estado 50 años casada con él, y la Preysler se enfrentan por el amor de su Mario. Las declaraciones de la cuñada de Carmen Sevilla sobre que su sobrino le deja verla y los ataques de Rafa Lomana a su hermana Carmen tas la muerte de su madre, son las otras noticias destacadas.

La única mención en portada que vemos al último bodorrio real, el de Carlos Felipe de Suecia y Sofia Hellqvist, viene en Diez Minutos, y es que Hola ya se adelantó al resto el lunes.Todos los detallesy cifras del fastuoso enlace, nos lo relata la revista. Además, la luna de miel de Jessica Bueno y Jota Peleteiro en Nueva York, el 50 cumpleaños de la infanta Cristina y la baja repentina de Mariló Montero por vértigos y agotamiento, son las otras noticias protagonistas de la portada.

Una destrozada Carmen Lomana tras la muerta de su madre Fefa aparece en la portada de Lecturas. Las verdaderas razones por las que Mariló Montero ha dejado la tele y la entrevista al ‘desnudo’ a Olvido Hormigos tras la publicación de su primera novela erótica, son los otros temas estrella de esta publicación.

InTouch es la que nos trae un revoltijo de temillas portadiles para todos los colores: que si el futuro de Carbonillas en el aire porque no quieren marcharse de Madrid; que si Jennifer López podría acabar en la cárcel por su espectáculo excesivamente sexy en Marruecos; y, para rematar, las famosas antibelleza. Sí, esas que no se depilan, que se dejan las canas, que no cuidan su manicura…, entre las que se encuentran Miley Cyrus, Kate Middleton o Lindsay Lohan.

Y por último, en la portada de Cuore, Cristina Pedroche y David Muñoz desatan su pasión en la puerta del curro. La parejita no se puede quitar las manos de encima ni cuando está fumándose el piti de rigor entre descanso y descanso. Además, el bikini que mejor te sienta para este verano y los looks de nuestras celebrites en el paso a paso más ‘beauty’.