El enfado de Penélope Cruz en una entrevista por decirle que tiene los pies feos

Penélope Cruz está en plena promoción de ‘Zoolander 2’, por eso no es de extrañar que veamos a la actriz por todas partes: en entrevistas, premieres, revistas, desfiles…

Precisamente en una entrevista que la actriz concedió al programa ‘Today’ de la NBC, Pe tuvo un pequeño encontronazo con la presentadora, Savanna Guthire, cuando esta le dijo: “No sé cómo preguntarte esto, pero creo que ha sido tú la que has dicho que tienes unos pies horrorosos”.

Pe, un tanto contrariada, respondió: “No, no, no. Yo no he dicho eso, me gustan mis pies”. Y en su defensa añadió: “Durante nueve años estudié ballet, y cuando eres bailarina se te caen las uñas del pulgar de tus pies. Es normal, te acostumbras y ya ni te duele”. Y remató: “Mis pies no son bonitos, son simplemente normales”.