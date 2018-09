El enfado de Paula Echevarría con Poty Castillo

Paula Echevarría y David Bustamante no solo han tenido que dividir sus bienes tras su separación. La expareja, que compartía un grupo de amigos en común, también ha tenido que limitar sus relaciones sociales. Y eso justo es lo que ha ocurrido con el matrimonio del que ambos son amigos y que tras su separación se han visto en la tesitura de tomar partido por parte de alguno de la pareja.

Recientemente saltaba a los medios el enfado que Bustamante habría tenido con su amigo Poty Castillo tras haber descubierto que este habría hecho de 'celestino' con la nueva pareja de su exmujer, Miguel Torres. Un enfado tal que ha llegado hasta a dejar de seguirle en las redes sociales, y eso que era uno de sus amigos más íntimos.

El bailarín no lo entiende y desmiente públicamente haber actuado de 'celestino' e incluso haber compartido tiempo con Paula y su nuevo novio. Tanto así que llegó a decir que la que sigue manteniendo relación con la actriz es su mujer, desvinculándose de la amistad que le unía a la protagonista de 'Velvet'.

Estas declaraciones con la que entendemos que quería acercarse a su amigo y mostrarle su fidelidad, no han hecho más que empeorar las cosas ya que, al parecer, la asturiana se ha enfadado con el coreógrafo.

Al parecer, la ex mujer de Bustamente se ha sentido muy mal tras haber escuchado las declaraciones del que hasta ahora consideraba que era su amigo. La asturiana piensa que no era necesario desvincularse de ese modo de su figura para lograr que David no estuviera enfadado, puesto que ellos también eran amigos.

Lo cierto es que el que fuera profesor en la primera edición de 'OT' no ha vuelto a hablar del tema, y quizá sea mejor así. ¿Lograrán solucionar sus problemas y seguir con su amistad?