El encuentro de Miguel Ángel Silvestre y Hugh Jackman por una buena causa

CON ANÉCDOTA INCLUÍDA

Miguel Ángel Silvestre se ha convertido en el galán más cotizado de Hollywood y es que su presencia en la Gala Montblanc ha brillado junto con la del actor, Hugh Jackman. "Hace unos años tuve una novia que me decía que solo me cambiaría por Hugh Jackman. Hoy lo he entendido todo. ¡Qué caballero!" aseguró el actor en su Instagram.