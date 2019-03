El emotivo vídeo de Bimba Bosé y su hija Dora cantando juntas

Bimba Bosé mantenía una estrecha relación con su hija Dora, de la que ha hablado en numerosas ocasiones en entrevistas que ha concedido y no ha dudado en dedicarle emotivas palabras en las redes sociales. Como la felicitación de cumpleaños del pasado 9 de abril: "Hoy cumple años Dora. Hace poco preguntabas porque te pusimos Dora y de dónde viene el nombre. Su significado en griego es regalo y nos pareció que eso es lo que tú eres. Al nacer te convertiste en un regalo para el mundo. Tu mirada despierta, compasiva y noble nos da felicidad y nos hace sentir muy afortunados. Como dice Sir Elton John: ‘How wonderful life is while you're in the world’. Feliz cumpleaños mi amor. ¡Te adoro! Happy B-day!" escribía la modelo.

Y parece que su hija ha sido la que ha heredado el carácter alegre y positivo de su madre y lo ha demostrado en el mensaje de despedida, con el que nos ha dado una lección a todos con tan solo 12 años: "Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis, y que sepáis que hoy NO es un día de tristeza, porque a mi madre es lo que menos le gustaba, la tristeza. Hoy es un día para estar contentos por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella"

Pero no solo eso, la hija de la cantante y dj también se ha quedado con el don artístico de su madre y lo demuestra en los vídeos que comparte en su canal de YouTube, donde canta y toca el piano. Uno de los vídeos que compartió el pasado mes de agosto, que fue grabado en Cádiz, donde se trasladaron para buscar un lugar tranquilo que ayudase a la recuperación de la enfermedad de Bimba, une las voces de madre e hija que cantan 'Master Blaster' de Stevie Wonder. Una muestra más de lo mucho que disfrutaban de su relación.