El emotivo mensaje de Eva González al otro amor de su vida

Eva González está en la recta final de su embarazo. El primer hijo que espera junto a Cayetano Rivera nacerá el próximo mes de marzo y, a pocas semanas de ver por fin a su pequeño, las emociones están a flor de piel. Recientemente la presentadora ha vivido un momento muy especial. Su madre, a quien está muy unida, ha cumplido años y Eva ha querido dejar una bonita dedicatoria en las redes sociales.

"La que me enseñó lo que soy y lo que no debo dejar de ser. La más guapa del mundo. La que será la mejor abuela. La que hoy cumple años. MI MADRE. MI VIDA. Viva la madre que me parió!!", escribía la modelo y presentadora junto a una preciosa fotografía de su madre. Son muchos los que han señalado el parecido físico y se han unido a la modelo en esta felicitación tan especial.

La presentadora está estupenda en la recta final de su embarazo, no sólo porque sigue preciosa sino porque se encuentra perfectamente y sigue trabajando al mismo ritmo de siempre, algo que preocupa un poco a Cayetano. "Yo la verdad es que estoy muy preocupado porque el esfuerzo y el desgaste que supone el programa pues le obliga a muchos madrugones, muchas horas y viajes, y yo estoy deseando que pare para que pueda descansar el resto de lo que queda de embarazo", confesaba el diestro en una entrevista.