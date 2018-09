El emotivo mensaje y la tierna fotografía que Cayetano Rivera le dedica a su hijo antes de la Goyesca de Ronda

Cayetano Rivera está viviendo junto a su esposa Eva González un momento muy especial tras la llegada del pequeño Cayetano el pasado 4 de marzo. El torero y la modelo no dudan en compartir por las redes sociales los tiernos momentos que viven con el pequeño y sus primeras veces, como el primer día de la madre y del padre o su primera vez en el mar.

Ahora Rivera, ha decidido compartir con sus seguidores una significativa foto que con el torso desnudo, solo cubierto por su hombro izquierdo por un pequeño capote, sujeta en brazos al pequeño Cayetano mientras le mira con ternura. La imagen va acompañada de unas emotivas palabras que el torero le dedica a su hijo:

"Cayetano, Mi mundo no será el tuyo pero te lo enseñaré. Conocerás tus raíces, nuestra historia. Aprenderás de él que hay que ser fuerte. Que tu adversario no siempre es tu enemigo. Que las cosas, no son siempre sólo lo que parecen. Que en un mundo de valientes, también existen los cobardes... Hay cosas que podré enseñarte, y muchas que tú sólo tendrás que aprender. La vida no será como esperas, pero podrás elegir ser el hombre que deseas. Y yo, espero estar ahí para verlo, hijo mío.

Gracias Enrique Romero @tpt_tv por su primer capote, el único con el que jugará a ser su padre... Mientras hoy en La Goyesca en Ronda, "jugaré" yo ser el mío... y gracias querida @maryguillen por la foto."

El pequeño Cayetano ha recibido de regalo un pequeño capote que a juzgar por las palabras de su padre espera que solo lo utilice jugar. El diestro asegura en el mensaje que le enseñará el mundo del toro, aunque confía en que el pequeño Cayetano se mantenga alejado del mundo de los toros. Un tierno y emotivo mensaje que le envía Cayetano Rivera a su hijo antes de la corrida Goyesca que se celebra en Ronda.