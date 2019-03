El emotivo baile de Silvia Abascal dedicado a Antonio Carmona

Silvia Abascal ha querido unirse a todos aquellos que están mandando mensajes de apoyo a Antonio Carmona y lo ha hecho con un vídeo en su cuenta de Instagram. La actriz le ha dedicado un precioso baile de una de sus canciones 'Dame luz'.''Si tu música siempre se late con ALEGRÍA... Hoy más''. Silvia, que se encuentra en su segundo trimestre de embarazo, ha dejado a todo el mundo boquiabierto con sus espectaculares movimientos.

Muchos otros se ha unido a los mensajes de apoyo al artista. Mensajes que su mujer, Mariola Orellana, ha agradecido cuando, hace sólo unas horas, nos contaba que Antonio 'ha vuelto'. ''Gracias a todos vosotros y a todo el cariño y buena energía que le habéis mandado. ¡Gracias!''. Según el último parte médico emitido por el Hospital San Francisco de Asís de Madrid, el cantante ha experimentado una ''importante mejoría de la infección por lo que se ha podido retirar la sedación y la ventilación médica''. Aunque el artista sigue ingresado en la UCI en espera de evolución.

Silvia espera su primer hijo con el actor Xabier Murua para finales de este año o principios del año que viene. ''Ya tocaba ser madre, pero no por la edad, son circunstancias de la vida. En el terreno laboral me llegaban ofertas que no me interesaban, y los que me interesaban no salían, entonces pensé que igual era el momento'' declaraba la actriz recientemente. La pareja sabe el sexo del bebé aunque esperarán a que nazca para anunciarlo. ''Cuando sea mamá, si todo va bien, seré la primera en decir si es niño o niña y cómo se llama.'' Lo único que nos han adelantado es que Xabier y ella no han discutido por el nombre del bebé, aunque tampoco lo revelarán por el momento. ''No nos ha costado nada, estaba clarísimo desde el principio. Ha sido un acuerdo entre ambos. El siente que tenía que ser ese nombre y yo también, es muy de los dos, tiene que ver con los dos.''